"تعليم الغربية" تنفى اعتراض طالبات الثانوى بالمحلة على امتحان الفيزياء

نفت مديرية التربية والتعليم بالغربية، فى بيان صادر عنها مساء أمس الثلاثاء، ما تم نشره فى بعض الصحف والمواقع الخبرية عن اعتصام الطالبات بالمحلة، واعتراضهم على امتحان الفيزياء.

وأكد البيان أنه لم يحدث على الإطلاق ما قالته بعض الصحف من اعتصام الطالبات داخل اللجان وتنظيم سلاسل بشرية أمام المدارس احتجاجاً على تكرار امتحان الفيزياء فى الفترة المسائية بنفس الأسئلة التى كانت فى مدارس أخرى فى الفترة الصباحية.

وقال البيان إنه بالفعل تم امتحان الفيزياء للصف الأول الثانوى يوم الخميس 9/5/2013 بإدارة شرق المحلة بمدرسة السيدة زينب الثانوية للبنات فترة صباحية، ونفس الامتحان تم فى اليوم ذاته لثلاث مدارس ثانوية بإدارة غرب المحلة فترة مسائية، وعلى الفور قام مدير عام إدارة غرب المحلة وشرق المحلة بتحرير مذكرة بالواقعة والمخالفة "إفشاء سرية الامتحان"، وأحيل الموضوع للتحقيق تحت رقم 521 لسنة 2013 بالشئون القانونية بالمحلة، وانتهى بمجازاة الموجه بخصم خمسة أيام من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات خمس سنوات.

وقد تم إخطار جميع الطالبات بموعد إعادة الامتحان الذى تحدد له 15/5، والتأكد من توقيع الطالبات بالعلم، وكانت نسبة حضور الطالبات فى الامتحان 100%، وتم التصحيح وتعدت نسبة النجاح 97% ولم يتضرر أحد من النتيجة.