وزارة الدفع اليمنية: ستم بناء جيش ولاؤه للوطن

أعربت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في اليمن عن الأمل في أن تقوم جميع القوى السياسية والاجتماعية بتغليب مصلحة الوطن العليا على كل شيء والتسامي فوق الجراح والرؤية بمسئولية وطنية إلى الغد الأفضل بعد أن تم التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية من جميع الأطراف السياسية وبرعاية أممية.

وطالبت القيادة والهيئة، في بيان مشترك، منتسبي القوات المسلحة أن يتحملوا مسئولياتهم التاريخية والوطنية في هذه اللحظة الفارقة من حياة الشعب اليمني وأن يلتزموا بالانضباط العسكري والقوانين العسكرية وواجباتهم الوطنية في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وفي التصدي لأي عبث أو تخريب وأن يتواجدوا في وحداتهم العسكرية ويحافظوا على الممتلكات العامة وعلى موارد وإمكانيات وحداتهم العسكرية والعهد المقيدة على كل وحدة عسكرية وعدم إهدارها أو التفريط بها كونها من المكتسبات الوطنية التي يجب صيانتها والحفاظ عليها.

وأدت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة أنها ستعمل جاهدة بما يتوفر لديها من إمكانيات على معالجة الاختلالات الناتجة عن تراكمات الماضي لبناء جيش ولاؤه لله والوطن ويجسد الوحدة الوطنية ويسهم في تهيئة المناخات المناسبة والآمنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل .

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