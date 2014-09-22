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حزب الله يدعو لمنح الجيش اللبناني كل الصلاحيات لتحرير العسكريين المختطفين

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حزب الله يدعو لمنح الجيش اللبناني كل الصلاحيات لتحرير العسكريين المختطفين حزب الله يدعو لمنح الجيش اللبناني كل الصلاحيات لتحرير العسكريين المختطفين

شعار حزب الله

طالب أهالي العسكريين اللبنانيين المختطفين حزب الله بالانسحاب من سوريا وحملوه مسئولية التصعيد العسكري وعرقلة مفاوضات إطلاق أبنائهم.

وقال أهالي العسكريين المختطفين من خيمة اعتصامهم في ساحة الشهداء في بيروت “نحمل اللبنانية المسؤولية كاملة عما يحدث وسيحدث للعسكريين المختطفين”. كما حملوا “حزب الله” “كامل المسؤولية عن عرقلة المفاوضات”.

وتساءلوا “من هو المستفيد الأكبر لمطلق النار على العلماء المسلمين الذي كان يقوم بالوساطة وأهالي المختطف جورج خوري في طريقهم بعد زيارة ولدهم؟ وأردفوا ان حزب الله هو المستفيد الأول وندعوه للخروج من سوريا وسحب كل عناصره المقاتلة”.

وأوضح المتحدث بإسمهم، ان “القرار بالحسم العسكري الذي نجح حزب الله من جر الحكومة اليه يشكل اكبر تهديد على ارواح العسكريين المحتجزين”.

وأعلن “انهاء الحراك السلمي في وسط بيروت تاركين باب التحرك مفتوح على كل الاحتمالات وتحويل التحركات الى خطوات تصعيدية”.
> أ ش أ

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