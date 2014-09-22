باريس تهنيء أشرف غاني عقب إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية الأفغانية

رحبت فرنسا بفوز أشرف غاني بالانتخابات الرئاسية الأفغانية وبالاتفاق الذي تم التوصل إليه بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية الدولية رومان نادال – في بيان صادر مساء أمس الأحد – إن لجنة الانتخابات الأفغانية المستقلة أعلنت انتخاب أشرف غاني رئيساً لأفغانستان وان فرنسا توجه له التهنئة.

> وأشار نادال إلى أن الاتفاق الذي وقعه أشرف غاني ومنافسه في الانتخابات الرئاسية عبد الله عبد الله لتشكيل حكومة وحدة وطنية، سيتيح إتمام عملية انتقالية سلمية وديمقراطية .

كما توجه نادال بالتهنئة إلى الشعب الأفغاني .. معتبرا أن مشاركته الكثيفة في الاقتراع الرئاسي عكست رغبته بأن يتولى مصيره بنفسه، وكذلك إلى المرشحين الرئيسيين لإقدامهما على طي صفحة المواجهة الانتخابية لوضع الأساس للعمل المشترك في المستقبل .

وجدد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية دعم بلاده والمجتمع الدولي للسلطات الجديدة في أفغانستان .

يشار إلى أن الاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تم بين المرشحين الأفغانيين عقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكى جون كيري للعاصمة الأفغانية كابول لحل الأزمة التىي نشبت بعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الأفغانية التي جرت في يوليو الماضي .

> أ ش أ