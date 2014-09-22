أخبار عاجلة

تغطية خاصة - عضو المجلس المصري للشئون الخارجية: قيمة هذه الزيارة أن كلا منهما يستكشف الأخر -
نائب: قمة السيسي- ترامب فارقة في مصير الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية -
إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا -
روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بطرسبورج" لـ64 قتيلا وجريحا -
الشرطة الروسية تبحث عن شخصين يشتبه في تورطهما بـ"تفجير بطرسبرج" -
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

باريس تهنيء أشرف غاني عقب إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية الأفغانية

Google+ Print
باريس تهنيء أشرف غاني عقب إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية الأفغانية باريس تهنيء أشرف غاني عقب إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية الأفغانية

رحبت فرنسا بفوز أشرف غاني بالانتخابات الرئاسية الأفغانية وبالاتفاق الذي تم التوصل إليه بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية الدولية رومان نادال – في بيان صادر مساء أمس الأحد – إن لجنة الانتخابات الأفغانية المستقلة أعلنت انتخاب أشرف غاني رئيساً لأفغانستان وان فرنسا توجه له التهنئة.
> وأشار نادال إلى أن الاتفاق الذي وقعه أشرف غاني ومنافسه في الانتخابات الرئاسية عبد الله عبد الله لتشكيل حكومة وحدة وطنية، سيتيح إتمام عملية انتقالية سلمية وديمقراطية .

كما توجه نادال بالتهنئة إلى الشعب الأفغاني .. معتبرا أن مشاركته الكثيفة في الاقتراع الرئاسي عكست رغبته بأن يتولى مصيره بنفسه، وكذلك إلى المرشحين الرئيسيين لإقدامهما على طي صفحة المواجهة الانتخابية لوضع الأساس للعمل المشترك في المستقبل .

وجدد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية دعم بلاده والمجتمع الدولي للسلطات الجديدة في أفغانستان .

يشار إلى أن الاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تم بين المرشحين الأفغانيين عقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكى جون كيري للعاصمة الأفغانية كابول لحل الأزمة التىي نشبت بعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الأفغانية التي جرت في يوليو الماضي .
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا