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شرطة نيويورك تلقى القبض على مجموعة من الإخوان حاولت الإعتداء على الوفد الصحفى المصرى

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شرطة نيويورك تلقى القبض على مجموعة من الإخوان حاولت الإعتداء على الوفد الصحفى المصرى شرطة نيويورك تلقى القبض على مجموعة من الإخوان حاولت الإعتداء على الوفد الصحفى المصرى

أرشيفية

ألقت شرطة نيويورك مساء اليوم القبض على مجموعة مكونة من 9 أفراد ينتمون لجماعة الإخوان ويرفعون إشارات رابعة بعد أن وجهوا عبارات بزيئة للوفد الصحفى المصرى الذى وصل مساء اليوم إلى نيويورك والمكون من محمد علام رئيس تحرير الأهرام وياسر رزق رئيس تحرير الأخبار وعماد الدين حسين رئيس تحرير صحفية الشروق والإعلامى يوسف الحسينى بقناة (on tv).

وصرح علاء حيدر رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، بأن أفراد هذه المجموعة حاولوا الإعتداء على أعضاء الوفد الصحفى المصرى ووجهوا لهم تهديدات بالقتل ، مما دفع أحد المصريين المقيمين فى نيويورك ـ ويعمل صيدلى ـ بالإتصال بالشرطة التى سارعت بإلقاء القبض على هؤلاء الأفراد التسعة وهم فى حالة تلبس بمحاولة الإعتداء على الوفد الصحفى المصرى.

يذكر أن الوفد الصحفي المصري قد وصل الي نيويورك في وقت سابق اليوم لتغطية أعمال الدورة 69 لإجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المناخ التي دعا اليها بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة والتي يشارك فيهما الرئيس عبد الفتاح الذي وصل الي نيويورك في وقت سابق اليوم علي رأس وفد مصري رفيع المستوي.

أ ش أ

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