رفعت السعيد: «داعش» و«الإخوان» صناعة أمريكية لتقسيم الشرق الأوسط

قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، وعضو المجلس الاستشارى للحزب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ذهب إلى نيويورك لحضور مؤتمر الأمم المتحدة، محملا بأهداف ثورة 30 يونيو، وبيان 3 يوليو، ونتيجة الاستفتاء على الدستور.

وأضاف «السعيد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الأحد، أن جماعة الإخوان مثلها مثل تنظيم «داعش» كلاهما يلعبان لعبة المصالح المشتركة مع أمريكا، على الرغم من أنهم يعلمون أن تحالفهم مع أمريكا هو تحالف مع الشيطان.

وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية، تهدف من تفجيرات اليوم أمام وزارة الخارجية الاعتراض على زيارة السيسي إلى نيويورك.

وأكد أن تنظيم «داعش» جزء من المخطط الأمريكى الذي يستهدف تقسيم المنطقة، والذي بدأ في العراق.