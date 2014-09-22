حسام حسن عن الأهلي والجيش: من الصعب ' تدريب فريقين ' مع الزمالك

تحدث حسام حسن المدير الفني للزمالك عن الصعوبات التي واجهته منذ توليه مسؤولية الفريق الأبيض، بداية بدوري أبطال إفريقيا، مرورا بلقاء السوبر، وصولا للفوز على الجيش 6-1.

حسام حسن واجه الكثير من الانتقادات والضغوط بعدما تأخر فوزه الرسمي الاول مع الزمالك في ولايته الثانية كثيرا.

خلال تلك الرحلة عانى إفريقيا من قائمة فريقه التي تم بيع أغلب عناصرها، ثم الخسارة أمام الأهلي وصدامه مع مرتضى منصور رئيس النادي الباحث عن خطة هجومية لفريقه، وحتى لقاء الجيش.

وقال حسام حسن: "ما حدث لي فعليا هو تدريب فريقين.. الأول في دوري أبطال إفريقيا، والثاني بعد الصفقات التي أبرمها النادي".

وتابع العميد "كان علي تحمل فترة الفريق الأول، ثم بعد ذلك جاءت عناصر تحتاج لوقت حتى تنسجم".

وألمح حسام حسن إلى أنه لم يستطع اعتماد خطة هجومية أمام الأهلي.

وأوضح "الأهلي فريق يلعب عناصره معا في الدوري منذ الموسم الماضي، مرورا بكأس مصر والبطولات الإفريقية وصولا للسوبر".

وأكمل "لهذا، أثنيت على لاعبي الزمالك في السوبر.. فرغم الهزيمة كان من الجيد أن نلعب بمستوى لا يقل قوة عن الأهلي الأجهز".

وأردف "المباراة أشبه باللقاءات الاستعراضية، صدقوني لو كان الأهلي خسر والزمالك فاز لقلت الكلام نفسه، في النهاية ما حسم الأمر هو الحظ والتوفيق في صورة ركلات الترجيح".

وأفاد "نحتاج لوقت، والعمل يقوم على قدم وساق داخل الزمالك، الجميع دعم صفوفه في كل الأندية المصرية، لكننا نعمل على خلق توليفة تحقق للفريق حلمه".

وأتم "لا تنسوا أننا نقود الزمالك بعد 11 سنة من سيطرة الأهلي على كل الألقاب، هذا يتطلب وقتا لتعديله".