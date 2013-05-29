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عودة اللجان الشعبية لحماية المنازل ببنى سويف أثناء انقطاع الكهرباء

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عودة اللجان الشعبية لحماية المنازل ببنى سويف أثناء انقطاع الكهرباء عودة اللجان الشعبية لحماية المنازل ببنى سويف أثناء انقطاع الكهرباء

تفاقمت أزمة انقطاع التيار المتكررة فى عدد من مراكز محافظة بنى سويف والقرى التابعة لها وشهدت القرى والمراكز انقطاعا متواصلا للتيار لعدة ساعات، مما دفع عدد من المواطنين لتشكيل لجان شعبية لحماية المنازل من السرقات وقت الظلام.

ففى مركز الفشن جنوب المحافظة يقول رجب فريد ناشط سياسى ومنسق التيار الشعبى: أجبر انقطاع الكهرباء الأهالى على تشكيل لجان شعبية لحماية المنازل من السرقات، وتأثرت حركة المرور على الطرق السريعة والصحراوية والدائرى، التى أصيبت بالظلام التام.

وتبادل بعض المواطنين دعوات التوقف عن دفع فواتير الكهرباء بالتوازى مع دعوات على صفحات التواصل الاجتماعى بالمحافظات الأخرى، حرضت على الاعتصام السلمى أمام شركات الكهرباء، وأخرى طالبت بإيجاد الحلول المناسبة للأزمة التى تزامنت مع موسم الامتحانات فى المدارس والجامعات.

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مصر 365

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