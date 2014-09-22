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الرئيس السيسي يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة وملك الأردن في نيويورك

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الرئيس السيسي يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة وملك الأردن في نيويورك الرئيس السيسي يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة وملك الأردن في نيويورك

الرئيس عبد الفتاح

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بنيويورك مع سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون ، حيث بحثا عددا من الموضوعات المدرجة على قمة المناخ واجتماعات الدورة الـ ٦٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة .
> كما أجرى الرئيس السيسي مباحثات ثنائية في نيويورك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني .

ومن المقرر أن يواصل الرئيس السيسي مباحثاته غدا “الاثنين” مع عدد من القادة المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى نيويورك في وقت سابق اليوم للمشاركة في قمة المناخ واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث احتشد عدد من المصريين أمام مقر إقامته في نيويورك للترحيب به .

أ ش أ

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