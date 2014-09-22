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مفوضية الانتخابات بالسودان تنتهي من ترسيم الدوائر الانتخابية

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مفوضية الانتخابات بالسودان تنتهي من ترسيم الدوائر الانتخابية مفوضية الانتخابات بالسودان تنتهي من ترسيم الدوائر الانتخابية

أكملت اللجان العليا للانتخابات بكافة ولايات السودان عمليات ترسيم الدوائر الجغرافية الانتخابية للانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل المقبل 2015 على مستوى رئاسة الجمهورية والبرلمان وولاة الولايات.

ودعت المفوضية القومية للانتخابات كافة الأحزاب السياسية لتسلم (ملف الكتروني) يحتوي على وصف الدوائر الجغرافية ومكوناتها، كما أجازتها المفوضية، ونوهت إلى أنها أجرت تعديلات في بعض الولايات.

وقال نائب رئيس المفوضية عبد الله الحردلو – في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد – إنه يجوز للمعنيين الطعن في قرار المفوضية لدى المحكمة المختصة التي يكون حكمها ملزماً للجميع.

وأشار إلى أنهم لا يتجاهلون الحوار الدائر حاليا بين القوى السياسية ، ولكن المفوضية تتحسب لما بعد انتهاء الفترة الدستورية للحكومة ، مشيرا إلى أن المفوضية ستنظر في نتائج الحوار في حينه.
> أ ش أ

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