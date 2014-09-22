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«العربية»: الرهينة البريطاني المحتجز لدى «داعش» مسلم

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كشف أحد أصدقاء الرهينة البريطاني المحتجز لدى «داعش» آلان هننج، والذي ظهر في أحدث تسجيلات الفيديو التي بثها التنظيم على الإنترنت، في تصريحات لـ«العربية»، أن الرجل تحول إلى الإسلام مؤخراً قبل أن يتم اختطافه في الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

ونقلت جريدة «صنداي تايمز» البريطانية عن عامل إغاثة بريطاني وأحد الأصدقاء المقربين من «هننج» قوله إن الأخير اعتنق الإسلام.

وقال الصديق الذي يعمل سائق تاكسي في مدينة مانشستر ببريطانيا ويبلغ من العمر 47 عاماً إن هننج كان يعتزم البدء بتعلم اللغة العربية.

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