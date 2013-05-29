أسفرت الحملة الموسعة التى بدأت الأحد 19 مايو الجارى ولمدة أسبوع للحفاظ على المنظر الجمالى بالمحافظة عن رفع 2760 طن مخلفات مبانى بحى غرب مدينة المنيا من قطع الأرض الفضاء سواء أملاك خاصة أو عامة بالإضافة إلى أعمال التسوية بعد الرفع وبلغ إجمالى المحاضر التى تم تحريرها 10 محاضر و4 إنذارات وذلك بالتعاون بين مشروع حى غرب والوحدة المحلية.

جاء ذلك ضمن التقرير الذى أعدته الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وحى غرب المدينة للعرض على الدكتور مصطفى عيسى محافظ المنيا.

وأوضح مجدى نصر، مدير مشروع حى غرب مدينة المنيا، فى التقرير أنه خلال اليوم الأول والثانى للحملة تم رفع 960 طنا من منطقة مضرب الرز بنهاية تقسيم شادى باستخدام 6 قلابات، حيث تم الانتهاء منها تماما وتصويرها بالكامل، كما تم استكمال الرفع على مدار يومين بامتداد الشارع حتى الطريق الدائرى ورفع حوالى 600 طن من المخلفات على جانبى الطريق وبالمتنزهات وفى اليوم الثالث تم الاستكمال حتى تقاطع الطريق الدائرى ورفع 360 طنا وتسويتها تماما، وخلال اليوم الرابع والخامس تم العمل فى عزبة المصاص الجديدة بنهاية شارع مستشفى السلام ( أرض العبر والبارودى ) ثم شارع سكة تله بجوار مستودع البوتاجاز وانتهت من رفع 640 طنا واستمرت أعمال التسوية بعد الرفع لمدة ثلاثة أيام.

وأضاف أنه سبق أن تم إنذار أصحاب قطع الأرض لرفع مخلفاتهم خلال أسبوع وتم مخاطبتهم من خلال نقطة شرطة الفولى وشرطة شاهين وبعد التأكد من عدم التزامهم بالمهلة المحددة تم وضع خطة للرفع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الحجز الإدارى فى حالة الامتناع عن تحصيل الرسوم المقررة للرفع.

وأشار أن الحملة استهدفت رفع مخلفات مبانى وقطع أرض وأملاك مواطنين بقصد إزالة التشوه من المنظر العام والحد من التلوث البيئى، مؤكدا على التزام إدارة المشروع بتوفير القلابات اللازمة للرفع وأن تقوم الوحدة المحلية بتدبير اللودر المخصص للرفع.

ومن جانب آخر، أشار إلى أنه تم التنسيق مع شركة الكهرباء لرفع الجهد فى كفر المنصورة وعزبة المصاص وذلك فى استجابة لشكوى الاهالى المتكررة من ضعف التيار الكهربائى، كما تم تغيير كابل الكهرباء الأرضى للكوبرى العالى بكابل هوائى تفادياً لحدوث سرقات أخرى.

وفيما يتعلق باستكمال توصيل الغاز الطبيعى، أشار إلى أنه تم التنسيق مع شركة الغاز الطبيعى والوحدة المحلية لاستكمال توصيل الغاز لـعدد 15 ألف وحدة سكنية فى حى غرب وتم الموافقة على البدء فى منطقة شلبى.