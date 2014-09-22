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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان قضايا الوطن

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس في أبوظبي، أخاه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية وبحث القضايا التي تهم الوطن والمواطنين.

واستعرض سموهما متابعة جهود تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في تقديم وتوفير الإمكانيات كافة والطاقات الكفيلة بتحقيق رفعة وعزة الوطن وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

كما تناول اللقاء مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة وحرص القيادة الحكيمة على تسخير الموارد كافة لخدمة الانسان والارتقاء بأوجه الحياة في البلاد.

حضر اللقاء، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

كما حضر اللقاء، معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومحمد جمعة النابودة.

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