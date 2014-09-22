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محمد بن راشد: الملك عبدالله رمز المسلمين

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محمد بن راشد: الملك عبدالله رمز المسلمين محمد بن راشد: الملك عبدالله رمز المسلمين

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدة على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« باليوم الوطني، وقال إن شعب الإمارات يشارك الشعب السعودي احتفالاته باليوم الوطني غداً الثلاثاء.

وقال إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، له مكانة عظيمة في قلوبنا كما في قلوب الشعب السعودي، وتفانيه وخدمته المستمرة للدين جعلاه قائداً ورمزاً لجميع المسلمين. وأضاف: حفظ الله المملكة وشعبها وقادتها، وأدام عزها ومجدها ووحدتها، وجعلها ذخراً للإسلام والمسلمين في كل مكان.

كما تقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية عبر تغريدة مماثلة على موقع تويتر بالتهنئة للشعب السعودي.

وتحتفل السعودية غداً بيومها الوطني 84، في ظل إنجازات سياسية وتنموية مشهودة، شهدت تصاعداً كبيراً في ظل حكم الملك عبدالله. ويستعيد أبناء المملكة ذكرى توحيد البلاد وهم يعيشون واقعاً جديداً خطّط له خادم الحرمين الشريفين، ليكون حافلاً بالمشاريع الإصلاحية، بدءاً بالتركيز على إصلاح التعليم والقضاء، مروراً بالإصلاح الاقتصادي، وصولاً إلى بناء مجتمع متماسك عماده الوحدة الوطنية.

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الإمارات تشارك السعودية احتفالاتها باليوم الوطني

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