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تشييع جنازة أحد ضحايا سقوط الطائرة العسكرية بمسقط رأسه بالمنوفية

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تشييع جنازة أحد ضحايا سقوط الطائرة العسكرية بمسقط رأسه بالمنوفية تشييع جنازة أحد ضحايا سقوط الطائرة العسكرية بمسقط رأسه بالمنوفية

أرشيفية

شيع المئات من أهالى مدينة بركة السبع محافظة المنوفية، مساء اليوم ، الأحد، جنازة الشهيد مساعد طيار رضا ذكى محمد السيد شاهين ضابط الصف الذى لقى مصرعه فى حادث سقوط الطائرة العسكرية صباح اليوم بمحافظة الفيوم بسبب عطل فنى أثناء مهمة تدريبية حيث تعالت الصرخات التى دوت أرجاء المدينة وسمعها مشيعيين الجنازة على بعد مسافات كبيرة.

واتشحت مدينة بركة السبع، بالسواد، حزنا على فراق أحد ابنائها المشهود له بحسن الخلق وطيب السمعة والسيرة وحرص أهالى بركة السبع فور سماع الخبر على الخروج وانتظار حضور جثمان الشهيد من المستشفى العسكرى بالمعادى لتشيع الجنازة من مسجد الرضا بجوار مقابر المدينة بحضور قيادات من القوات المسلحة.

وأصيب زوجة الشهيد ” مى السماليجى”، بصدمة عصيبة وتعالت صرخاتها ولم يستطيع أحد ايقافها عن الصراخ قائلة ” كان نفسى تربى ولادنا ونفرح بيهم ، سيبتنا لمين يا حبيبى” وسط مشاطرة نساء المدينة.

فيما أصيب والدة الشهيد بإغمائه والدخول فى غيبوبه فور تلقيها خبر وفاة نجلها الاوسط بين اشقاءه الاثنين ، واكتفى شقيقه الاكبر هانى بقول لا اله الا الله نحتسبه عند الله من الشهداء وأشار إلى أن شقيقه لديه طفل رضيع 6 شهور وطفلة 10 سنوات فى الصف الخامس الابتدائى مطالبا برعاية أسرة الشهيد .
> وأضاف أنه شقيقه غادر منزله الخميس الماضى عقب انتهاء أجازته القصيرة مشيرا إلى أنه دائم السفر وكان حريصا على توديع اشقائه وزجته واولاده واتصل صباح اليوم للأطمئنان على نجلته فى اول أيام الدراسة وبعدها بساعات تلقينا خبر وفاته من وسائل الإعلام.

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