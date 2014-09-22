أهالى بركة السبع بالمنوفية يشيعون جثمان شهيد طائرة القوات المسلحة .. وشقيقه: نحتسبه شهيدًا‎

شيع مساء اليوم الأحد، الالاف من أهالى مدينة بركة السبع، التابعة لمحافظة المنوفية، جثمان شهيد القوات المسلحة صف ضابط رضا زكى شاهين الذى لقى مصرعه فى سقوط طائرة هليكوباترا بمحافظة الفيوم ، حيث تم دفن الجثمان عقب وصوله من مستشفى القوات المسلحة بمقابر الاسرة بالمدينة عقب اداء صلاة الجنازة بمسجد الرضا .

ودخلت زوجته مى السماليجى فى نوبة من البكاء والصريخ حزنا على زوجها الذى سافر امس الى عمله عقب ادائه لاجازته .

واكتفى شقيقه الاكبر هانى بقول لا اله الا الله نحتسبه عند الله من الشهداء .

واصيبت والدته بصدمة عصبية فور تلقيها الخبر بوفاة نجلها الاوسط الذى ترك طفل رضيع وطفله تبلغ من العمر ١٠ سنوات .

وقال جيران الشهيد انه كان يتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين الجميع هو واسرته ، مؤكدين انه كان دائم السفر خلال عمله .

يذكر ان الشهيد يبلغ من العمر ٣٥ عاما والده متوفى وهو الاخ الاوسط بين اشقاءه ولقى مصرعه عقب سقوط طائرة هليكوباترا تابعة للقوات المسلحة اثناء التدريب نتيجة عطل فنى بالفيوم .