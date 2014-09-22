روما يواصل ملاحقة يوفنتوس وينتزع الصدارة بثنائية أمام كالياري

(إفي): واصل روما سلسلة انتصاراته ببطولة الدوري الإيطالي ليعتلي الصدارة يوم الأحد بعد الفوز على ضيفه كالياري بهدفين دون رد في الجولة الثالثة على ملعب الأوليمبيكو.

وتصدر "الذئاب" جدول الدوري الإيطالي بتسع نقاط وعلامة كاملة، بفارق الأهداف عن حامل اللقب يوفنتوس.

أما كالياري فلا يزال قابعا في المركز الاخير بنقطة واحدة.

تقدم فريق العاصمة، وصيف البطل الموسم الماضي بهدف ماتيا ديسترو (ق10) من متابعة لعرضية أرضية من اليساندرو فلورينزي.

وبعد ثلاث دقائق سجل فلورينزي ثاني الأهداف من تسديدة جميلة بعد تمريرة ذكية من الإيفواري جيرفينيو.

وفي سياق آخر تغلب جنوى على ضيفه لاتسيو بهدف دون رد من توقيع التشيلي ماوريسيو بينيا، ليتبادلا المركزين الثامن والعاشر بأربعة وثلاثة نقاط.

وتعادل ساسولو الـ15 سلبيا مع زائره سامبدوريا رابع الترتيب.