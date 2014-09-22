لامبارد: لا أعلم هل أنا حزين أم سعيد.. فقط أؤدي عملي

لا يعلم فرانك لامبارد هل هو حزين أم سعيد، وذلك بعدما سجل هدفا ساعد مانشستر سيتي فريقه الحالي على التعادل مع تشيلسي فريقه السابق الذي قضى 13 عاما مع البلوز.

فرانك لامبارد لعب بألوان تشيلسي 13 عاما، ثم انتقل إلى الدوري الأمريكي لكنه سيقضي فترة إعارة مع سيتي حتى تنطلق المسابقات هناك.

وفي تلك الفترة، لعب مباراة ضد فريقه السابق، بل ونجح في منح سيتي التعادل رغم أن فريقه لعب بـ10 لاعبين.

وقال لامبارد بعد المباراة: "هل أنا سعيد أم حزين؟ لا أعلم في الحقيقة.. الأمر محير".

وتابع الإنجليزي المعتزل دوليا "فقط أؤدي عملي، لم يكن ممكنا ألا أشارك في مساعدة الفريق الذي احتضنني حاليا".

وأضاف "حين شاركت في المباراة، وجدت جمهور تشيلسي يغني ويهتف باسمي.. هذا أمر رائع، فأنا لن أنسى 13 عاما قضيتها هناك".

وأتم "سعيد بأن فريقي نال التعادل بالطبع، هذا ما يمكن قوله".