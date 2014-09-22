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بالوتيلي يضحك على مانشستر يونايتد

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بالوتيلي يضحك على مانشستر يونايتد بالوتيلي يضحك على مانشستر يونايتد

سخر ماريو بالوتيللي نجم ليفربول من خسارة مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي بخمسة أهداف مقابل 3 للشياطين الحمر.

بالوتيللي الذي ساهم في فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الانتقال إلى ميلان، عاد للدوري الإنجليزي من بوابة ليفربول.

سوبر ماريو بهذا ارتدى قمصان أكثر ناديين يتنافسان دوما مع مانشستر يونايتد.

ولهذا حين وجد فرصة للسخرية من الشياطين لم يفوتها.

يونايتد تقدم بهدفين على ليستر سيتي اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي، لكن كل شيء انقلب وفي النهاية فاز ليستر بنتيجة 5-3.

بعد المباراة، نشر بالوتيللي على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة قصيرة كتب فيها "مانشستر LOL".

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