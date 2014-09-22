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نابولي يسقط من جديد في الدوري أمام أودينيزي

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نابولي يسقط من جديد في الدوري أمام أودينيزي نابولي يسقط من جديد في الدوري أمام أودينيزي

(إفي): واصل نابولي انطلاقته المخيبة لبطولة الدوري الإيطالي بتعرضه للخسارة الثانية خلال ثلاث مباريات أمام مضيفه أودينيزي بهدف دون رد.

ففي الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي خسر فريق المدرب الإسباني رافائيل بنيتيز يوم الأحد بهدف للبرازيلي دانيلو من استغلال لهفوة دفاعية (ق70).

وسبق للفريق الجنوبي أن خسر في الجولة الماضية على ملعبه امام كييفو فيرونا، ليصبح رصيده ثلاث نقاط فقط من الفوز على جنوى، ويحتل المركز الـ15.

أما أودينيزي فحصد النقطة السادسة وارتقى للمرتبة الرابعة.

في المقابل تفوق فيورنتينا خارج قواعده على أتالانتا بهدف وحيد سجله السلوفيني جاسمين كورتيش (ق58).

بتلك النتيجة يمتلك الفيولا النقطة الرابعة في المركز العاشر، وبنفس الرصيد يتفوق عليه أتالانتا بفارق الأهداف في المركز الثامن.

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