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«قناص» ينصح الجمهورعبر الفضائيات

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«قناص» ينصح الجمهورعبر الفضائيات «قناص» ينصح الجمهورعبر الفضائيات

طورت وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة الإعلام الأمني؛ في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، شخصية «قناص» الكرتونية، تتحرك باستخدام أحدث الأساليب التقنية والفنية الإبداعية، وتحت إشراف كوادر متخصصة لتوجيه النصح والإرشاد من خلال كليبات كرتونية عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، ستفاجئ الجمهور بمحتواها وتواصلها بلغة واقعية معاصرة ممتزجة بقيم وتراث وعادات مجتمع الإمارات، لتجسد أهدافها في مجالات نشر المعرفة والتوعية الأمنية والمجتمعية والثقافة الشرطية في أوساط المجتمع.

صرح بذلك المقدم سعيد الخاجة نائب مدير إدارة الإعلام الأمني.

توضيح

وأوضح الخاجة أن« قناص المطور» سيقوم أيضاً بالتذكير بالإعلانات التي تنشرها وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي، وتقديم نصائح توعوية والمشاركة في المناسبات الخاصة بالشرطة والمناسبات العامة في الدولة، والشرطية العالمية، لافتاً إلى أن الاهتمام بتطوير شخصية «قناص» جاء منسجماً مع هوية المجتمع، ومواكباً للتطورات التقنية وثورة الإعلام بتوظيفها عبر «3D» تحريكاً ثلاثي الأبعاد لها، وباحترافية فريق متخصص.

ومنذ انطلاقه في يناير الماضي، يتواصل «قناص» على هيئة رجل حكيم مع المتابعين، عبر حسابي تويتر Abudhabipolice@، وانستغرام MOIUAE على الإنترنت، من مبدأ القيم المجتمعية الرفيعة وترسيخ التوعية، ونجحت الشخصية في استقطاب أعداد كبيرة من المتابعين، بما يتميز به من رجاحة عقل وروح محبة للعمل والتعلم والتطور، فضلاً عن قيامه بطرح موضوعات هادفة للنقاش والتحاور ذات اهتمام ونفع للمجتمع في إطار شرطي وأمني توعوي.

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