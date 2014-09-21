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عمر جابر: لست حزينا، خطة الزمالك احتاجت لحازم إمام

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عمر جابر: لست حزينا، خطة الزمالك احتاجت لحازم إمام عمر جابر: لست حزينا، خطة الزمالك احتاجت لحازم إمام

عمر جابر ليس غاضبا من جلوسه على دكة بدلاء الزمالك في مباراة طلائع الجيش، ويؤكد أن الأمر لا علاقة له بالتصريحات السابقة من رئيس مجلس الإدارة بشأنه.

جابر دخل طرفا في خلاف فني بين حسام حسن مدرب الفريق ومرتضى منصور رئيس النادي عقب خسارة الزمالك للسوبر المحلي.

مرتضى طلب من حسام ألا يلعب عمر جابر مجددا كأساسي في صفوف الزمالك.. وغاب اللاعب عن تشكيل العميد لمباراة طلائع الجيش.

وفسر عمر جابر لـFilGoal.com "الأمر لا علاقة له بأي شيء غير فني".

وتابع "خطة الزمالك اليوم احتاجت لحازم إمام في مركز الظهير الأيمن، خطة هجومية واحتاجت له، وهذا أمر فني وطبيعي".

وكرر جابر "أنا في لن ألعب بقميص غير الزمالك، إما الاحتراف أو التجديد لا يوجد خيار ثالث".

ويسعى الزمالك لتجديد عقد لاعبه الذي يجيد المشاركة كظهير أيمن أو كلاعب وسط مدافع.

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