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«المنتجين الزراعيين» تنعى شهداء تفجير «الخارجية»

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«المنتجين الزراعيين» تنعى شهداء تفجير «الخارجية» «المنتجين الزراعيين» تنعى شهداء تفجير «الخارجية»

أدانت نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، التفجيرات الإرهابية التى شهدتها منطقة بولاق أبوالعلا، والتى راح ضحيتها بعض رجال الشرطة، نتيجة قيام عناصر إرهابية، بزرع عبوة ناسفة بمنطقة وسط البلد بشارع كورنيش النيل.

من جانبه نعى الحاج فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى بيان أصدرته النقابة، شهداء الحادث الذين راحوا ضحية الغدر والخسة والعمليات الإرهابية.

كما استنكر واصل، فى بيانه، الحادث الأليم، وطالب الأجهزة الأمنية، بسرعة كشف غموض الحادث، وضبط الجناه، كاشفا عن أن أصابع الاتهام تشير إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وتؤكد مسئوليتها عن الحادث، لافتا إلى أن المقدم محمد محمود أبوسريع، الذي استشهد إثر الانفجار كان شاهد الإثبات فى قضية «الهروب الكبرى من سجن وادى النطرون»، المتهم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي، و130 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر من «حزب الله» اللبناني، وحركة «حماس»، عام 2013.

وشدد نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، على أن كل ما يحدث من أعمال إرهابية لن تؤثر على عزيمة وإصرار أجهزة الدولة والمصريين للقضاء على الإرهاب.

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