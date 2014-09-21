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مصرع 4 مهندسي إتصالات غرقاً وإصابة آخر أثناء السباحة بشاطئ عجيبة بمطروح‎

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مصرع 4 مهندسي إتصالات غرقاً وإصابة آخر أثناء السباحة بشاطئ عجيبة بمطروح‎ مصرع 4 مهندسي إتصالات غرقاً وإصابة آخر أثناء السباحة بشاطئ عجيبة بمطروح‎

ارشيفية

تلقى اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح، إخطاراً بغرق 4 مهندسي اتصالات وتم انتشال جثث 3 منهم وجارٍ البحث عن جثة الرابع كما أصيب مهندس خامس نتيجة تعرضه للغرق وذلك أثناء سباحتهم بشاطئ عجيبة غرب مدينة مرسى مطروح.

كان قد تبلغ لقسم شرطة مطروح من إدارة شرطة النجدة بوجود 4 حالات غرق ومصاب بمياه البحر بشاطئ عجيبة بدائرة قسم شرطة مطروح انتقلت على الفور لمكان البلاغ قيادات المديرية وبالفحص تبين غرق كلاً من علاء محمود حسن ( 30 سنة ) مهندس اتصالات مقيم عابدين – القاهرة و معتز الشربينى عبد السميع ( 31 سنة ) مهندس اتصالات مقيم امبابة – الجيزة و رامى حسن كامل ( 31 سنة ) مهندس اتصالات مقيم المعادى – القاهرة و محمد جابر مهندس اتصالات مقيم امبابة – الجيزة ولم يتم انتشال الجثة وجارِ البحث عنها .

وأسفر الحادث عن إصابة أحمد بدوى ابراهيم ( 33 سنة ) مقيم السيدة زينب – القاهرة وتم نقله الى مستشفى مطروح العام للعلاج اثر تعرضهم للغرق أثناء قيامهم بالسباحة بمياه البحر بشاطئ عجيبة .

تم نقل الجثث والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة .

وبسؤال المصاب وكلاً من أحمد محمد السيد مرافق المصاب والمتوفيين (31 سنة ) مشرف بيع بشركة بيبسى مقيم السيدة – زينب القاهرة وعمرو مصطفى يوسف مرافق المصاب والمتوفيين ( 27 سنة ) مهندس اتصالات مقيم ش البحر الأعظم الجيزة قرروا أنهم والمتوفيين حضروا لمدينة مرسى مطروح للمصيف وأثناء قيام المتوفيين والمصاب بالسباحة بشاطئ عجيبة ولعدم إجادتهم السباحة جرفهم التيار مما ادى الى غرقهم .

تم الاستعانة بطاقم الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنيه بمطروح للعمل على البحث وانتشال الجثة وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بتوقيع الكشف الطبى على جثث المتوفيين تبين حدوث الوفاة نتيجة أسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة .

كلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم إدارى مطروح وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق والتصريح بدفن الجثث .

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