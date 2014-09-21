أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض هروب 4 سجناء من ليمان طرة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض هروب 4 مساجين من سجن ليمان طرة 2 بأبوزعبل بالقليوبية، بعد قيامهم بكسر شباك غرفة التأديب، والقفز من علي السور الخاص بالسجن والهرب بملابس السجن حتي تمكن أهالي إحدي قري الشرقية من مطاردتهم والقبض علي 2 بينما لقي ثالث مصرعه عند محاولته الهرب بالقفز في ترعة الإسماعيلية فيما تمكن الرابع من الهرب .

تم اخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية ، بالواقعة من العقيد عبد الحفيظ الخولي رئيس فرع البحث الجنائي بالخصوص بتلقية إخطارا من الخدمات الامنية بسجن ابوزعبل بفرار 4 مساجين وعلي الفور إنتقل العميد سامي غنيم رئيس مباحث القليوبية وكشفت التحريات ان المساجين الاربعة من محافظات الإسماعيلية والسويس والقاهرة وانهم كانوا نزلاء بعنبر التأديب لمخالفتهم قواعد السجن وتمكنوا من خلع شباك الغرفة والقفز من سور السجن والهرب دون أن يشعر بهم أحد وإكتشف الحراس هربهم صباحا عند إجراء عملية التمام .

فتم تحرير محضر بالواقعة ، واخطرت النيابة للتحقيق .