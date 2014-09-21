مكتوم بن محمد يشهد زفاف 83 عريساً

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، عرساً جماعياً مشتركاً نظمته جمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مساء أمس لموظفي الدائرتين تحت شعار» شياهين الإمارات«، تم فيه زفاف 83 عريساً في تقليد انتهجته جمارك دبي للعام الثالث على التوالي وشاركت فيه هذا العام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب انطلاقاً من سياسة الدولة الرامية إلى البحث عن السبل الكفيلة بتقديم الدعم لشباب الوطن في المجالات كافة.

وأقيمت الاحتفالية في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر، بحضور سلطان أحمد بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، واللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وأحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي.

وصافح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، العرسان الجدد، وتم التقاط الصور التذكارية للعرسان مع سموه.

تهنئة

وهنأ سلطان بن سليم العرسان متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق، وقال: »يأتي العرس الجماعي انطلاقاً من سياسة الدولة الرامية إلى البحث عن السبل الكفيلة بخدمة شباب الوطن في المجالات كافة، وتحقيقاً لأهداف حكومة دبي للوصول إلى مجتمع متقدم يتمتع بمستويات عالية من المعيشة والرفاهية بغية ترسيخ روابط الأخوة والتكافل والتعاون في نسيج المجتمع«.

عون وتشجيع

من جانبه قال اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: »بفضل العون والتشجيع أصبح العرس الجماعي أحد صروح العمل الاجتماعي الأساسية في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. وإننا في هذه المناسبة نجدد تأكيدنا أن دعم الأعراس الجماعية والتي تأتي على قمة اهتماماتنا بتجسيد الشراكة المجتمعية الحقيقية بين مؤسسات المجتمع كافة، بما يذلل الصعاب أمام الشباب المواطنين ويخفف عنهم عبء وتكاليف الأعراس«.

تظاهرة اجتماعية

وأعرب أحمد محبوب مصبح عن سعادته بهذه التظاهرة الاجتماعية، التي يشارك فيها موظفو جمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عرسان الدائرتين فرحة هذا اليوم، الذي يعكس معاني الأخوة الراسخة بين أبناء الإمارات، والتي زرعها فينا مؤسس الدولة المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كما أن الاحتفالية جاءت لتؤكد التزام أبناء الوطن بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، الذي دعا في كثير من المناسبات إلى ضرورة تكاتف أبناء الوطن.

ازدياد الفرح

وقال رئيس اللجنة المنظمة للعرس الجماعي المشترك، خليل صقر بن غريب: »حرصنا في جمارك دبي على أن نقيم منذ عام 2012 عرساً جماعياً احتفالاً بزواج موظفي جمارك دبي، وفي هذا العام ازداد الفرح بانضمام موظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في عرس جماعي مشترك، وهو ما يعكس روح الشراكة الحكومية التي تنشدها حكومتنا الرشيدة.

وبيّن خليل صقر أن تنظيم العرس الجماعي »شياهين الإمارات« يمثل صورة من صور التكافل الاجتماعي، التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف تصديقاً لقوله تعالى »وتعاونوا على البر والتقوى«، مما يدعم تماسك المجتمع، وتعاون أفراده وإعلاء روح الأخوة فيما بينهم.

رقصات تراثية

وتخلل احتفالية »شياهين الإمارات« فقرات تراثية ورقصات شعبية »اليوله«، وقصائد شعرية تغنّى فيها الشعراء بالمناسبة، ونالت استحسان الحضور من أولياء أمور وأقارب العرسان الجدد، بالإضافة إلى عرض مرئي لإنجازات لجنة العرس الجماعي المشترك، كما تم عرض عمل اللجنة المشتركة ومحاضرات التوعية والتجهيزات كافة التي سبقت الحدث الاجتماعي للدائرتين، وتناول الحضور وجبات خفيفة تراثية امتثالاً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة بعدم المبالغة في احتفالات الأعراس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إشادة

بدورهم أعرب العرسان عن بالغ شكرهم وامتنانهم لجمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على رعايتهما الكريمة لهذه الاحتفالية، ومشاركة الموظفين لهم فرحتهم بهذا اليوم.

وأشادوا بالحرص الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لتعزيز التلاحم الأسري والاجتماعي بين أبناء الإمارات، بما يسهم في بناء وتنمية مجتمع الإمارات.

مكتوم بن محمد يتوسط العرسان تصوير ــ خليفة اليوسف وعماد عبدالحميد

سموه يهنئ أحد العرسان

ويبارك لهم حفل الزفاف

تهنئة من سموه لاحد العرسان

..ومصافحة مع احد العرسان

وتهنئة بالمناسبة السعيدة

..سموه لدى وصوله الحفل

سلطان بن سليم ومحمد المري وأحمد محبوب وعدد من الحضور خلال الحفل

فقرات تراثية ورقصات شعبية تخللت الحفل