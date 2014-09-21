سلطات المانيا تعتقل رجلين للإشتباه فى انتماءهما لحركة الشباب الصومالية

ألقت أجهزة الأمن في ألمانيا القبض على رجلين للإشتباه فى انتماءهما الى حركة الشباب الصومالية المتمردة ، وذلك فور وصولهما الى مطار فرانكفورت الدولى.

وذكرت شبكة “ايه بى سي نيوز” الإخبارية الأمريكية، أن مكتب المدعى العام الفيدرالى الألماني أوضح ـ فى بيان أصدره اليوم بهذا الصدد ـ أن الرجلين – اللذين يحملان الجنسية الألمانية – اعتقلا فى كينيا فى الشهر الماضى والتى قامت بدورها بترحيلهما الى ألمانيا.

وأضاف البيان، أن احدهما يحمل جنسية ألمانية تونسية مشتركة ، ويبلغ من العمر 30 عاما ، فيما يبلغ الرجل الثانى 22 عاما ، مشيرا الى أنهما شاركا فى عمليات حركة الشباب.

وكانت السلطات الألمانية قد إعتقلت فى وقت سابق من الشهر الجارى 3 من الألمان يشتبه فى انتماءهم الى حركة الشباب.

أ ش أ