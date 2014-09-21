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سلطات المانيا تعتقل رجلين للإشتباه فى انتماءهما لحركة الشباب الصومالية

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سلطات المانيا تعتقل رجلين للإشتباه فى انتماءهما لحركة الشباب الصومالية سلطات المانيا تعتقل رجلين للإشتباه فى انتماءهما لحركة الشباب الصومالية

ألقت أجهزة الأمن في ألمانيا القبض على رجلين للإشتباه فى انتماءهما الى حركة الشباب الصومالية المتمردة ، وذلك فور وصولهما الى مطار فرانكفورت الدولى.

وذكرت “ايه بى سي نيوز” الأمريكية، أن مكتب المدعى العام الفيدرالى الألماني أوضح ـ فى بيان أصدره اليوم بهذا الصدد ـ أن الرجلين – اللذين يحملان الجنسية الألمانية – اعتقلا فى كينيا فى الشهر الماضى والتى قامت بدورها بترحيلهما الى ألمانيا.

وأضاف البيان، أن احدهما يحمل جنسية ألمانية  تونسية مشتركة ، ويبلغ من العمر 30 عاما ، فيما يبلغ الرجل الثانى 22 عاما ، مشيرا الى أنهما شاركا فى عمليات حركة الشباب.

وكانت السلطات الألمانية قد إعتقلت فى وقت سابق من الشهر الجارى 3 من الألمان يشتبه فى انتماءهم الى حركة الشباب.

أ ش أ

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