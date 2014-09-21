راكض المتاهة يحقق 32ملون دولار ونصف بعد 5أيام من طرحة بدور السينما الأمريكية

وصلت إيرادات فيلم (راكض المتاهة The Maze Runner) إلى 32مليون دولار ونصف بعد خمسة أيام فقط من طرحه بدور العرض الأمريكيه .

“راكض المتاهة “من إخراج ويس بول ،سيناريو نواه إوبينهايم وجرانت بيرس مايرز وتي أس ناولن، وهو مستوحى من رواية بنفس الاسم من تأليف جيمس داشنر.

الفيلم الذى يحقق إيرادا قياسيا من بطولة ديلن أوبراين ،كايا سكوديلاريو ،توماس سانجستر،و ويل بولتر.

وتدور أحداث الفيلم حول توماس (ديلان أوبراين) الذى يستيقظ ليجد نفسه داخل مصعد غريب ،ومصاب بفقدان للذاكرة؛ حيث إنه لا يستطيع تذكر اسمه أو عائلته أو منزله،و عندما يتم فتح باب المصعد يجد نفسه محاطًا بمجموعة من الصبية يرحبون به في مكانه الجديد في (جلايد).

ويكتشف توماس أن” جلايد” محاطة بجدران ضخمة من الحجارة، و الذين معه لا يعلمون أيضًا كيف أتوا إلىه،ولكنهم يعلمون أن وراء تلك الحجارة متاهة غريبة ، إذا تم حلها سيعودون إلى منازلهم.