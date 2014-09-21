محافظ الاسماعيلية يحيل مدير مدرسة عبد الشناوى بمدينة فايد للتحقيق

أصدر اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية، قرارا بايقاف السيد محمد عبد الرحمن مدير مدرسة عبدالله الشناوى الابتدائية بمركز ومدينة فايد عن العمل واحالة الى التحقيقات وذلك نتيجة لعدم التزامه بتنفيذ قرار المحافظ وتأكيداته على تسليم الكتب المدرسية لجميع التلاميذ دونما التقيد بسداد المصروفات الدراسية .

صرح بذلك أشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة فايد بمحافظة الاسماعيلية وأضاف رئيس المركز والمدينة أن محافظ الاسماعيلية قد اكد على جميع مديرى المدارس والمسؤلين عن العملية التعليمية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها بضرورة تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية قبل بداية اليوم الأول للعام الدراسى الجديد دونما التقيد بسداد المصروفات المدرسية حتى يتسنى للطلاب المواظبة وتحصيل العلوم الدراسية منذ اللحظة الاولى مع الاخذ فى الاعتبار التأكيد على جميع المدرسين بالالتزام بالحضور وعدم الغياب وتأدية واجبهم على الوجه الاكمل للمساهمة فى انتظام العملية التعليمية والحرص على مستقبل أبنائنا الطلاب .