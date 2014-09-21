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ماذا قدم المصممون الكبار في أسبوع ميلان للموضة ؟

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ماذا قدم المصممون الكبار في أسبوع ميلان للموضة ؟ ماذا قدم المصممون الكبار في أسبوع ميلان للموضة ؟

الأحد 21-09-2014 13:19

مازلنا نشاهد عروضاً رائعة تقدم يوماً بعد يوم في أسبوع الموضة الإيطالي في ميلان، ويبدو أن يوم البارحة كان من أهم الأيام في أسبوع ميلان للموضة، حيث تجمع فيه عدد من أهم المصممين لعرض تصاميمهم لربيع وصيف 2015.

· Bottega Veneta

كان عرض بوتيغا فينيتا من أجمل العروض خلال هذا اليوم، فرؤية التصاميم البسيطة ذات الألوان والقصات الناعمة في هذه المجموعة تدعو للاسترخاء بطريقة ما، حيث تميزت بشيء من العملية والأناقة الطاغية.

· Roberto Cavalli

في هذه المجموعة اعتمد المصمم روبيرتو كفالي الأسلوب الصيفي المنعش في الألوان والطبعات، وقدم مجموعة من التصاميم الأنيقة والعصرية للصيف المقبل، وقد لفتتنا الطبعات الجميلة التي ظهرت على الأزياء، ونعتقد أن الطبعات هي إحدى نقاط قوة كفالي وسعدنا عندما شاهدناها في هذا العرض.

كما ضمت هذه المجموعة عدداً من الفساتين الطويلة للسجادة الحمراء، إضافة إلى العديد من الفساتين القصيرة والتصاميم اليومية العصرية.

· Emilio Pucci

طغى الستايل البوهيمي الناعم على هذه المجموعة بطريقة جميلة، وظهرت العديد من الطبعات المنعشة والتصاميم المبتكرة، كما أعجبنا بلمسات السبعينات التي ظهرت هنا وهناك بين طياتها.

وكانت العارضة نايومي كامبل Naomi Campbell نجمة هذا العرض، وقد اختتمته وهي ترتدي فستاناً بطبعات جميلة وألوان متموجة.

· Giorgio Armani

على الرغم من الفخامة التي ظهرت في كل تصميم من مجموعة جورجيو أرماني لربيع وصيف 2015، إلا أننا شاهدنا شيئاً من البساطة الراقية والأسلوب السهل المريح في هذا التصاميم أيضاً.

واختتم العرض بطريقة ساحرة، حيث ظهر تصميم رائع مكون من طبقات من التول والكريستالات الأنيقة ليكون ختام هذا العرض مسكاً.

 

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