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ألوان منعشة وإطلالات عصرية في حفل IHeartRadio

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ألوان منعشة وإطلالات عصرية في حفل IHeartRadio ألوان منعشة وإطلالات عصرية في حفل IHeartRadio

الأحد 21-09-2014 14:02

حضرت العديد من نجمات الموسيقى الشابات حفل "IHeartRadio" الذي أقيم مؤخراً في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث شاهدنا عدداً من الإطلالات الشبابية البسيطة على سجادته الحمراء. 

اختارت النجمة تايلر سويفت Taylor Swift لوكاً بسيطاً بتنورة قصيرة باللون المفضل لديها وهو الأحمر وتوب أبيض قصير، فحصلت على إطلالة عصرية وبسيطة في الوقت نفسه، ونسقت إطلالتها الجميلة مع أحمر شفاه جذاب وطلاء أظافر باللون نفسه.

أما المغنية الشابة اريانا غراندي Ariana Grande فقد اختارت فستان دانتيل باللون الأبيض لإطلالة جميلة، وأكملت اللوك بطوق شعر مرح وحذاء بكعب طويل، كما حضرت هذا الحفل العديد من النجمات الشابات، مثل: جاننيل باريش Janel Parrish التي اختارت فستاناً باللون الفوشي مع حذاء جميل باللون الأصفر، فكانت إطلالتها جريئة ومنتعشة.

ومن الإطلالات الجميلة في هذا الحفل إطلالة كارينا سميرنوف Karina Smirnoff بتنورة ذهبية جميلة وتوب أبيض، بالإضافة إلى كورتني بينغام  Courtney Bingham  بفستان أسود قصير بتصميم ساحر وأنيق.

شاهدي معنا أجمل الإطلالات في هذا الحفل، واختاري الإطلالة الأجمل برأيك.

 

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