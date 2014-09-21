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ضحايا الاختطاف: تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على أحداث «جبل الطير»

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ضحايا الاختطاف: تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على أحداث «جبل الطير» ضحايا الاختطاف: تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على أحداث «جبل الطير»

قال إبرآم لويس رئيس مجلس أمناء مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري “تحت التأسيس”، إن المؤسسة تقدمت اليوم بشكوي إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان والتى حملت رقم 2008 لسنة 2014.

وتم تشكيل لجنة تقصي حقائق من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ستتوجه صباح غدًا الاثنين، بغرض تقصى الحقائق فيما يتعلق بالانتهاكات التي شهدتها قرية جبل الطير التابعة لمركز سمالوط بحق المواطنين الأقباط.

وأوضح لويس فى البيان، أن تشكيل الوفد جاء بناء على الشكوى التي قدمتها مؤسسة “ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري” بالقاهرة، تتضمن اتهامات للأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا بارتكاب وقائع تعدي على الأقباط وممتلكاتهم، ومن المرجح أن يُجري أعضاء الوفد لقاءات مع عدد من القيادات الأمنية والدينية بالمحافظة من بينهم أسقف سمالوط، فضلاً عن الاستماع للأهالي في قرية جبل الطير.

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