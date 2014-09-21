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منتخب مصر للكاراتيه بنات يحقق 8 ميداليات في بطولة كأس العالم للقارات بإسبانيا

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منتخب مصر للكاراتيه بنات يحقق 8 ميداليات في بطولة كأس العالم للقارات بإسبانيا منتخب مصر للكاراتيه بنات يحقق 8 ميداليات في بطولة كأس العالم للقارات بإسبانيا

تصدر منتخب للكاراتيه، الترتيب العام في بطولة كأس العالم للقارات المقامة بإسبانيا برصيد 8 ميداليات متنوعة.

وأوضح الاتحاد المصري للكاراتيه، على موقعه الكتروني، اليوم الأحد، أن فتيات مصر تألقن خلال البطولة التي بدأت، أمس السبت، وتستمر حتى 23 من الشهر الجاري، مضيفاً أن منتخب الفتيات حصد خلال المنافسات اليوم، 4 ميداليات  ذهبية وفضية وبرونزيتين، ليرتفع العدد الإجمالي للميداليات إلى 8 ميداليات.

وتضم قائمة الذهب اللاعبة أريج سعيد في مسابقة كوميتيه للفردي وزن 50 ك، ياسمين حمدي في وزن 55 ك، وجيانا فاروق وزن 61 ك، وفازت بالفضة فاطمة إيهاب في مسابقة الكوميتيه فردي وزن 55 ك، وشيماء أبو اليزيد في وزن فوق 68 ك.

وكان البرونز من نصيب ساره عاصم في مسابقة الكاتا فردي وياسمين حسام الدين عزت لمسابقة الكوميتيه فردي وزن 68 ك، وآية نبيل موسى وزن فوق 68 ك.

يرأس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه المهندس محمد الحسيني، وتضم المدرب محمد إبراهيم سالم، والحكم محمد عبد السلام العبد.

وتتضمن لعبة الكاراتيه اليد الفارغة مسابقتين هما كاتا وكومتيه، الكاتا عبارة عن أداء حركي يؤدي فيه اللاعب معركة وهمية بينما الكومتيه منازلة بين بطلين.

أ ش أ

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