أخبار عاجلة

تغطية خاصة - عضو المجلس المصري للشئون الخارجية: قيمة هذه الزيارة أن كلا منهما يستكشف الأخر -
نائب: قمة السيسي- ترامب فارقة في مصير الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية -
إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا -
روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بطرسبورج" لـ64 قتيلا وجريحا -
الشرطة الروسية تبحث عن شخصين يشتبه في تورطهما بـ"تفجير بطرسبرج" -
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السياحة تنهى استعدادات الحج قبل سفر اللجنة الرئيسية لمتابعة الموسم

Google+ Print
السياحة تنهى استعدادات الحج قبل سفر اللجنة الرئيسية لمتابعة الموسم السياحة تنهى استعدادات الحج قبل سفر اللجنة الرئيسية لمتابعة الموسم

أنهى القطاع السياحي آخر الاستعدادات والترتيبات النهائية لموسم الحج قبل سفر اللجنة الرئيسية لمتابعة الموسم من الأراضي المقدسة ، حيث يعقد قطاع الشركات بوزارة السياحة برئاسة مصطفى عبد اللطيف وكيل أول الوزارة المشرف على الحج والعمرة اجتماعا مع لجة السياحة الدينية بغرفة الشركات برئاسة ناصر تركي نائب رئيس الغرفة وعضوية كل من باسل وايهاب عبد العال وعلاء الغمري.

ويبحث الإجتماع اخر الإستعدادات لسفر الحجاج وكيفية تفعيل العقد الموحد الموقع بين الغرفة ومؤسسة الطوافة لتقديم خدمات متميزة لحجاج السياحة خاصة الحج الإقتصادي وتوفير كافة سبل الرعاية للحجاج.

كما يبحث الإجتماع وبحضور اللجنة التي تم تشكيلها من الوزارة والجمعية العمومية للغرفة حول توزيع التأشيرات الموقف النهائي لتأشيرات الحج وإستعراض اية مخالفات وقعت خلال إستبدالات حجاج الشركات وتحديد المخالفين ورفع تقرير الى وزير السياحة هشام زعزوع بتوصيات بالعقوبات المقترحة للمخالفين.

من ناحية أخري ، إنتهت غرفة عمليات الحج بوزارة السياحة من تسليم أكثر من 90% من جوازات سفر الحجاج الى شركات السياحة إستعداد للرحلات المكثفة لنقل الحجاج.

وقرر مصطفي عبد اللطيف مد العمل بغرفة عمليات الحج 24 ساعة يوميا حتي الإنتهاء من تسليم كافة التأشيرات للحجاج ، كما تم الإتفاق مع القنصلية السعودية بالإسكندرية على إصدار كافة التأشيرات المتبقية لحجاج السياحة خلال الساعات المقبلة .

وتم تخصيص مجموعة عمل من الوزارة للتواصل على مدار اليوم مع القنصلية لاستلام التأشيرات وتسليمها للشركات قبل موعد سفر الحجاج ، ومن المقرر سفر اللجنة الرئيسية لمتابعة الحج خلال يومين لتكتمل بعثة السياحة.

وأكد عبد اللطيف إنتظام حركة نقل حجاج السياحة من خلال رحلات الطيران والرحلات البرية خلال الأيام الماضية ، مؤكدا أن لجان الوزارة بالمطارات والموانئ المصرية والسعودية والأردنية تتابع وصول الحجاج على مدار الساعة ، وأضاف انه حتي اليوم تسير عملية وصول الحجاج دون أية مشاكل أو زحام أو تأخير في اية رحلات.

وشدد على عدم تلقي لجان الوزارة أية شكاوي من الحجاج حول التسكين سواء بفنادق مكة المكرمة او المدينة المنورة مشيرا الى تميز سكن الحجاج هذا العام خاصة في البرامج الإقتصادية .. مشيرا الى ان فنادق السياحة تقع في معظمها في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي مع تقديم وجيات لجميع الحجاج طوال تواجدهم بالاراضي المقدسة .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نائب: قمة السيسي- ترامب فارقة في مصير الشرق الأوسط

نائب: قمة السيسي- ترامب فارقة في مصير الشرق الأوسط

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية

"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي

"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي

السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن

السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن