السياحة تنهى استعدادات الحج قبل سفر اللجنة الرئيسية لمتابعة الموسم

أنهى القطاع السياحي آخر الاستعدادات والترتيبات النهائية لموسم الحج قبل سفر اللجنة الرئيسية لمتابعة الموسم من الأراضي المقدسة ، حيث يعقد قطاع الشركات بوزارة السياحة برئاسة مصطفى عبد اللطيف وكيل أول الوزارة المشرف على الحج والعمرة اجتماعا مع لجة السياحة الدينية بغرفة الشركات برئاسة ناصر تركي نائب رئيس الغرفة وعضوية كل من باسل السيسي وايهاب عبد العال وعلاء الغمري.

ويبحث الإجتماع اخر الإستعدادات لسفر الحجاج وكيفية تفعيل العقد الموحد الموقع بين الغرفة ومؤسسة الطوافة السعودية لتقديم خدمات متميزة لحجاج السياحة خاصة الحج الإقتصادي وتوفير كافة سبل الرعاية للحجاج.

كما يبحث الإجتماع وبحضور اللجنة التي تم تشكيلها من الوزارة والجمعية العمومية للغرفة حول توزيع التأشيرات الموقف النهائي لتأشيرات الحج وإستعراض اية مخالفات وقعت خلال إستبدالات حجاج الشركات وتحديد المخالفين ورفع تقرير الى وزير السياحة هشام زعزوع بتوصيات بالعقوبات المقترحة للمخالفين.

من ناحية أخري ، إنتهت غرفة عمليات الحج بوزارة السياحة من تسليم أكثر من 90% من جوازات سفر الحجاج الى شركات السياحة إستعداد للرحلات المكثفة لنقل الحجاج.

وقرر مصطفي عبد اللطيف مد العمل بغرفة عمليات الحج 24 ساعة يوميا حتي الإنتهاء من تسليم كافة التأشيرات للحجاج ، كما تم الإتفاق مع القنصلية السعودية بالإسكندرية على إصدار كافة التأشيرات المتبقية لحجاج السياحة خلال الساعات المقبلة .

وتم تخصيص مجموعة عمل من الوزارة للتواصل على مدار اليوم مع القنصلية لاستلام التأشيرات وتسليمها للشركات قبل موعد سفر الحجاج ، ومن المقرر سفر اللجنة الرئيسية لمتابعة الحج خلال يومين لتكتمل بعثة السياحة.

وأكد عبد اللطيف إنتظام حركة نقل حجاج السياحة من خلال رحلات الطيران والرحلات البرية خلال الأيام الماضية ، مؤكدا أن لجان الوزارة بالمطارات والموانئ المصرية والسعودية والأردنية تتابع وصول الحجاج على مدار الساعة ، وأضاف انه حتي اليوم تسير عملية وصول الحجاج دون أية مشاكل أو زحام أو تأخير في اية رحلات.

وشدد على عدم تلقي لجان الوزارة أية شكاوي من الحجاج حول التسكين سواء بفنادق مكة المكرمة او المدينة المنورة مشيرا الى تميز سكن الحجاج هذا العام خاصة في البرامج الإقتصادية .. مشيرا الى ان فنادق السياحة تقع في معظمها في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي مع تقديم وجيات لجميع الحجاج طوال تواجدهم بالاراضي المقدسة .

أ ش أ