بالفيديو – صاروخ الشناوي + كعب حفني + قلب مؤمن = هدف رائع للزمالك

كرة طولية من أحمد الشناوي، استقبلها أيمن حفني وراوغ وخدع مراقبيه بتمريرة بكعب قدمه، ليسجل مؤمن زكريا هدفا جميلا للزمالك.

الزمالك تقدم بهدفين من دون رد على طلائع الجيش مع الدقيقة 20 من عمر المباراة، لتبدأ ولاية هادئة للفريق الأبيض.

الهدف الأول للزمالك سجله خالد قمر من ركلة جزاء حصل عليها أيمن حفني نجم الفريق الأبيض في اللقاء.

وجاء الهدف الثاني من هجمة ممتازة للزمالك، لعبة مباشرة، وفيها مهارة كبيرة من أيمن حفني، الصفقة الأهم للفريق الأبيض.

وأحرز مؤمن زكريا الهدف، ثم ذهب للاحتفال برسم قلب مع قبلات للقميص الأبيض.

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