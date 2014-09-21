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جمعة: غالي شايل هم الأهلي.. ولو ركز سيستعيد مستواه

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جمعة: غالي شايل هم الأهلي.. ولو ركز سيستعيد مستواه جمعة: غالي شايل هم الأهلي.. ولو ركز سيستعيد مستواه

كشف وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي سر انفعال حسام غالي قائد الفريق على زميله محمود حسن تريزيجيه خلال مباراة القطن في كأس الكونفدرالية.

وأوضح جمعة: "جاريدو منح تعليمات لتريزيجيه في الدقائق الأخيرة، بضرورة إرسال الكرات الطولية خلف الظهير الأيسر لفريق القطن".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "إلا أن حسام غالي كان يريد أن يمرر تريزيجيه الكرة له، وهذا سر انفعاله، التي لا تعدو كونها نرفزة ملعب".

وفسر مدير الكرة بالأهلي انفعال غالي على زملائه في الفترة الأخيرة، قائلاً: "غالي يريد أن يجيد زملائه بنسبة 100%، ولا يتحمل أي خطأ".

وأتم وائل جمعة: "غالي شايل هم الأهلي، وأعتقد أنه لو ركز مع نفسه فنيًا وبدنيًا، سيستعيد مستواه المعروف".

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