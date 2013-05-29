ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين لأعلى مستوى منذ خمس سنوات

كشف مؤشر كونفرانس بورد لقياس ثقة المستهلكين ومقره نيويورك أمس الثلاثاء، عن أن ثقة المستهلكين الأمريكيين ارتفعت فى مايو الحالى لتصل إلى أعلى مستوياتها فى خمس سنوات وسط توقعات متفائلة بآفاق الاقتصاد على المدى القصير.

ووفقا للمجموعة البحثية الخاصة ارتفع المؤشر إلى 2.76 نقطة فى مايو مقابل 69 نقطة فى قراءة معدلة فى إبريل.

وتعد قراءة المؤشر هذا الشهر هى الأعلى منذ فبراير عام 2008 لأكبر اقتصاد فى العالم.

وأشار مسح المستهلكين إلى أن أكبر قفزة فى المؤشرات الفرعية كانت من نصيب مؤشر قياس التوقعات بشأن الأشهر الستة المقبلة حيث قال 2.19% ممن شملهم المسح أنهم يتوقعون تحسن الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير مقابل 2.17% كانوا يرون ذلك فى إبريل الماضى، وانخفضت نسبة الذين يتوقعون تدهور الأوضاع خلال الأشهر الستة المقبلة من 8.14% الشهر الماضى إلى 1.12% الشهر الحالى.

يشمل المسح حوالى 3000 مستهلك فى الولايات المتحدة ويتم إجراؤه شهريا منذ 1967 ويعتمد على بيانات تم جمعها حتى 15 مايو الحالى.