معتصم نهار: هذه أسرار "باب الحارة7"، وحياتي الخاصّة، وعلاقتي بمعجباتي

في لقاء له عبر"راديو أورينت"، باح "جغل" الدراما السوريّة، الفنّان الشّاب معتصم نهار بالكثير من أسرار حياته .. وكشف عن الجديد الذي سيحمله الجزء السّابع من "باب الحارة"، كما تحدّث بصراحة عن الانتقادات التي طالت بعض الأعمال التي شارك بها والتي وُصفت بأنّها تخطّت الخطوط الحمراء.. "سيدتي نت" رصد هذا اللقاء ضمن البرنامج الأسبوعي "بيت الفن"..

دعنا نبدأ بمشاركاتك بالبيئة الشامية لهذا الموسم. شاركت بـ "باب الحارة"، وفي "الغربال".. لماذا اعتبرت أنّ الأعمال الشاميّة هي امتحان بالنّسبة لك؟

الأعمال الشامية هي امتحان لأي ممثّل، لأنّك تؤدّي من خلالها شخصيّة بزمان مختلف عن زماننا الحالي، وهي نوع خاص من أنواع تجارب الأداء، التي يتعرف الممثّل من خلالها إلى أدواته الفنيّة، توسّع خبرته وتجربته.

وبالنّسبة لمشاركتي لأوّل مرّة في "باب الحارة"، فهذا العمل فرصة لكل فنان، لا سيّما أنّه تحوّل من مسلسل إلى أرشيف للدراما السورية. ودور "ظافر" كان ممتعاً بالنّسبة لي وصعباً، لأنّ الشّخصية لم تكن سلبيّة تماماً ولا إيجابيّة، كان هناك شعرة بين الخير والشرّ، وهو ما جعل الدّور حسّاساً.

ماذا عن أسرار الجزء السّابع من "باب الحارة" وتطوّرات شخصيّتك فيه؟

سأتحدّث عن شخصيّتي التي ستصبح أكثر فكاهة، بسبب زواج "ظافر" من الخادمة، التي كانت تعمل لديهم في المنزل. تكثر المشاكل بين والدته وزوجته ضمن إطار طريف. في العموم، شخصيتي في الجزء الجديد ستكون أوسع، سواء ضمن الحارة أو البيت.

شاركت في أعمال أثارت الجدل وتعرّضت للكثير من الانتقادات، مثل "صرخة روح"، و"خواتم"، وتمّ اتهام هذه الأعمال بتشويه صورة المجتمع السوري؟

مستوى الجرأة في هذه الأعمال كان عالياً جداً. وعندما عُرضت عليّ وقرأتها على الورق رأيتها جذّابة. ولكن في الوقت نفسه، كنت متخوّفاً جداً، بسبب القيود المفروضة علينا في المجتمع العربي. وعندما بدأ عرض تلك الأعمال لاقت انتقادات واسعة. وباعتقادي أنّ النصوص لو قُدّمت بصورة بصريّة أُخرى لما تعرّضنا لكلّ ذلك النّقد. ولكن ما حصل هو أنّ الصورة البصريّة التي عبّرت عن النّص المكتوب لم تُصدّر بشكل صحيح، ولم يكن هناك إدارة جيدة لتلك الأعمال. ويبدو أنّها لم تناسب فئات من الناس، وكان من المفروض تحويل الورق إلى صورة تُناسب كلّ العقول.

ماذا عن "قلم حمرة" .. العمل لم يأخذ حقّه من العرض.. لماذا؟

برغم أنّ العمل كان من أهمّ الأعمال في رمضان، فهو بالفعل لم يأخذ حقّه من العرض، في الوقت الذي كان يجب فيه أن تتهافت عليه القنوات العارضة. ولكن سيأتي يوم ويأخذ حقّه. وأنا أعتبره تجربة ناجحة بامتياز، من حيث النّص والإخراج والتمثيل والإنتاج. استمتعت به إلى أقصى حد منذ قراءتي للنص وأثناء تمثيلي فيه، وأثناء العرض أيضاً، وأعتبره تجربة سأعتزّ بها طويلاً في سيرتي الذاتية كممثل. هذا العمل ليس مجرّد مسلسل فقط، بل هو كتاب حياة وموسوعة كاملة.

بعيداً عن الفن .. ماذا تقول لنا عن أسرار حياتك الشّخصيّة؟

أنا إنسان بسيط جدّاً. أحاول المحافظة على حياتي الطبيعيّة ما قبل النّجوميّة والفن. أنا "بيتوتي"، وأحبّ القراءة. فالكتاب هو العنصر الايجابي الذي من الممكن أن يُغيّر مزاج الإنسان في هذه الظّروف الصعبة. أحبّ السّباحة، وأنا رياضيّ منذ صغري. يُضيف ضاحكاً: "أنا مولع بلعبة "البلاي ستايشن"".

أنت دائم التواجد في قهوة "الروضة" بدمشق... ما سرّ علاقة النّجوم بهذا المكان، وما خصوصيّته بالنّسبة لك؟

قهوة الروضة تحتوي عبق الشّام كلّه. فيها رائحة الشام وجمالها. وأيّ زائر يدخلها يشعر بالطاقة الإيجابية التي تنبعث منها. المشروب الذي تقدّمه، له نكهة خاصّة. أشتاق لهذه القهوة كما أشتاق لبيت أهلي عندما أكون مسافراً. وأذكر أنّه عندما كنت طالباً في المعهد العالي للفنون المسرحية، كان محرّماً علينا من قِبل أساتذتنا دخول قهوة الروضة. كان هناك خوف علينا كطلّاب من أن يؤثّر النجوم الذين يتواجدون دائماً هناك في أفكارنا ومستقبلنا الفني.

أنت مُلقّب بـ "جغل الدراما السورية" .. كيف تتعامل مع معجباتك؟

أحافظ على وتيرة معيّنة بالتعامل مع كلّ المعجبين والمعجبات. أرحّب بهم وأٌشعرهم بأنني أحبّهم أيضاً. الشّهرة حالة جميلة للفنان، لا سيّما عندما يرى الحبّ بعيون الناس. ولكنني في الوقت نفسه يجب أن يكون التعامل حذراً معهم. أحياناً لا يُقدّر الناس حالة الفنّان التي قد تكون سيّئة، بسبب المرض أو بسبب ضغط معيّن. في إحدى المرات، كنت بحالة إسعاف، ولم تستطع السيارة المرور بسبب وجود المعجبين.

خطيبتك لين.. ألا تغار من معجباتك؟

نحن في مجتمع شرقي. الفنان حياته صعبة. أحياناً يكون هناك غيرة، ولا يخلو الأمر. لكن على العموم هي متفهّمة لطبيعة عملي ومتعاونة، الحمدلله..

ومتى ستدخل القفص الذّهبي؟

إن شاء الله قريباً، ولكن لم نحدّد تاريخ الزفاف.

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