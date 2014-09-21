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جيريمي رولف وأودري ميرابيلا يتوجان حبهما بالزواج

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الأحد 21-09-2014 14:23

تزوج أمس السبت نجم مسلسل "The Little People, Big World" الممثل Jeremy Roloff من حبيبته Audrey Mirabella Botti.

وكشف الثنائي حصرياً لصحيفة US Weekly أن حفل الزفاف أقيم داخل مزرعة أهل العريس في Hillsboro بواشنطن، وحضره حوالي 300 شخصاً من الأهل والأصدقاء.

وكان Roloff البالغ من العمر 24 عاماً قد عرض الزواج على Botti التي تصغره بسنة واحدة، في آذار من العام الحالي، بعد علاقة حب إستمرت 3 سنوات.

وبهذه المناسبة، أعرب الطرفان عن سعادتهما بهذه الخطوة الهامة التي أقدما عليها، خصوصاً أنها أتت بعد قصة حب قوية، كما شكرا كل الأشخاص الذين شاركوهم فرحتهم وتمنوا لهم حياة سعيدة.

 

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