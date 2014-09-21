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ريكاردو كرم عن مرض ابنه نديم.. "يكتر خير الله"

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ريكاردو كرم عن مرض ابنه نديم.. "يكتر خير الله" ريكاردو كرم عن مرض ابنه نديم.. "يكتر خير الله"

الأحد 21-09-2014 14:30

بعد أن نشر الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم على صفحته الخاصّة في موقع "فيس بوك"، خبر أنّ ابنه مريض جداً، ودعا المتابعين لصفحته بالدعاء له لأنه يتألم كثيراً، حيث كتب: "لدي نديم يتألم. هو بحاجة لدعواتكم وصلاتكم"، اتصل "سيدتي نت" بكرم للاستفسار عن صحة ابنه نديم، فردّ بصوت يكاد يسمع من شدة التأثر وقال: "يكتر خير الله".

وعن مرض ابنه قال الإعلامي: "هو مصاب بالسرطان ونحن حاولنا نقله للعلاج في أميركا أو فرنسا، ولكن وضعه الصّحي لم يسمح لنا بالسفر وركوب الطائرة، لأن نسبة الدم عنده منخفضة جداً. ولذلك نحن نحاول أن نعالجه في لبنان بانتظار أي تطور يمكن أن يجد".
يشار إلى أنّ ريكاردو كرم أب لثلاثة أولاد، والإبن المريض بينهم هو طفله الثاني واسمه نديم ويبلغ من العمر 3 أعوام.

 

 

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