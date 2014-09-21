"أبوظبي السينمائي" يحتفي بأعمال المخرج الفرنسي فرنسوا تروفو

أعلن مهرجان أبوظبي السينمائي، الذي تنظمه twofour54، أنه سيحتفي بالمخرج الفرنسي الراحل فرنسوا تروفو خلال الدورة الثامنة من المهرجان التي تقام في الفترة بين 23 أكتوبر و1 نوفمبر المقبل. وسيعرض المهرجان، للمرة الأولى في العالم العربي، مجموعة مختارة من أفلام تروفو في ذكرى مرور 30 عاماً على رحيله التي تصادف في 21 أكتوبر المقبل، وهي مناسبة لنتذكر ونحتفل بهذا المخرج الأسطوري.

وسيعرض مجموعة من أفلام تروفو، التي تم ترميمها وتحويلها إلى النظام الرقمي لتكون في أفضل حالة فنية ممكنة، وتتضمن القائمة مجموعة من أبرز أعماله: "400 ورطة"،"جول وجيم"، "الصبي المتوحش"، "الرجل الذي أحب النساء"، "مصروف جيب" الحائز على جائزة الأوسكار، "الليل الأمريكي"، و"المترو الأخير" الذي عُرض في مهرجان كان السينمائي هذا العام ضمن برنامج "كلاسيكيات كان".

وقال علي الجابري، مدير مهرجان أبوظبي السينمائي: "يعتبر فرنسوا تروفو واحداً من المخرجين القلائل الذين تركوا بصمتهم الواضحة على فن السينما. ونود أن يطّلع الجمهور المحلي على أعمال هذا المخرج الفرنسي العظيمة وعبقريته السينمائية التي أسرت رواد دور العرض منذ ذلك العصر وحتى يومنا هذا."

اعتبر الكاتب والمخرج السينمائي جان رينوار تروفو بمثابة هدية للعالم بفضل أفلامه الغنية بمواضيعها كقصص الحب وأفلام الجريمة وتلك المقتبسة عن أعمال أدبية. والمعروف عنها استخدامه الرشيق للكاميرا والتحديث الدائم لأدواته الإخراجية. وكان تروفو واحداً من المخرجين الرئيسيين المؤثرين في الموجة الجديدة للسينما الفرنسية أواخر الخمسينيات، شأنه شأن عدد من أساطير هذه المرحلة مثل جان لوك غودار ولوي مال. ولقد توفي تروفو في عام 1984 ومازال يحظى بتقدير كبير ضمن مجتمع صانعي الأفلام.