طابور في افتتاح مهرجان "عروض السينما الأوروبية" بالإمارات

تشهد الإمارات، حالياً مولوداً جديداً لسينما أوربية تحت عنوان عروض السينما الأوروبية" والتي تقدمها السفارة الإيطالية وبعثة الاتحاد الأوروبي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة من 18 وحتى 25 سبتمبر. وشهد افتتاح الحدث في دورته الأولى، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، بحضور الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وعدد من السفراء ورجال السلك الدبلوماسي لدى الدولة، وأعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي.

وبفيلم the Great Beauty "الجمال العظيم" للمخرج باولوسورنتينو أفتتح عروض السينما الأوربية في الإمارات والجدير بالذكر أن كان هناك توافد كبير جداً من قبل الجمهور على صالة عرض «فوكس سينما - قاعة 3» بـ«المارينا مول»، في أبو ظبي لدرجة أن امتلأت القاعة بالحضور ولم يكن هناك أماكن أخرى فاضطر الحضور الجلوس على الدرج لمشاهدة فيلم الافتتاح حيث كانوا يقفون طابوراً قبل بدء الفيلم بحوالي ساعة لاحتجاز أماكن.

وتحكي قصة الفيلم عن مفهوم الجمال عبر شخصية الصحافي «جب جامباردلا الذي يقدم دوره الفنان الإيطالي توني سيرفيلو الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ65 في حفل كبير يعبر عن نمط الحياة الاجتماعية التي يعيشها الصحافي في مدينة روما، متنقلاً من حفلة فاخرة إلى أخرى، وسط احتفاء الجميع به، ورغم ذلك يعبر جامباردلا عن عدم شعوره بالسعادة بهذا النمط من الحياة.

وسيعرض المهرجان مجموعة من أحدث وأنجح الأفلام المستقلة من أوروبا، مثل الفيلم الهولندي الناجح Soof وفيلم Walesa - Man of Hope، الذي يعد سيرة ذاتية مؤثرة لواحد من قادة بولندا المعاصرين وفيلم الأطفال السويدي المثير The Ice Dragon وفيلم الكوميديا الإسبانية الساخرة Carmina or blow-up. كما تضم الاختيارات اثنين من كلاسيكيات السينما الأوروبية الحديثة وهما الفيلم الفرنسي Paris, Je t'aime، وهو تحفة فنية حظيت بإشادة دولية، حيث يرصد جمال مدينة باريس، من خلال قصص ضواحيها، بالإضافة إلى الفيلم الناجح جماهيرياً والفائز بالجوائز Goodbye Lenin للمخرج ولفجانج بيكر، والذي سيكون فيلم ختام عروض السينما الأوروبية الذي يحتفل أيضاً بالذكرى 25 لسقوط سور برلين.

كما يضم برنامج العروض تكريماً لصناعة السينما الإماراتية، وذلك بالكشف عن قدرات ومواهب مخرجي الإمارات مثل نايلة الخاجة، علي مصطفى، محمد العتيبة وأحمد زين وآخرين، من خلال عرض يومي لمجموعة من الأفلام الإماراتية القصيرة التي حصلت على إشادة إقليمية، وذلك بالتعاون مع مهرجان أبوظبي السينمائي، فيما يخص العروض المقامة بأبوظبي، ومهرجان دبي السينمائي الدولي، فيما يخص العروض المقامة في دبي.