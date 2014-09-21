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دنيا باطما تكشف ملامح ألبومها المرتقب

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دنيا باطما تكشف ملامح ألبومها المرتقب دنيا باطما تكشف ملامح ألبومها المرتقب

الأحد 21-09-2014 15:56

بدأت الفنانة المغربية دنيا باطما بإطلاق حملتها الإعلانية الخاصّة بألبومها الأول، من خلال شركة الانتاج المُكلفة بالألبوم، إذ تم نشر بعض الفيديوهات الترويجيية، كما أعلنت الشركة عن شعار دنيا الجديد.

وكشفت دنيا عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، عن كلمات أغنية "على فكرة"، واحدة من أغاني الألبوم الذي طال انتظاره، وهي من كلمات الشّاعر عبد اللطيف آل شيخ، وألحان عصام كمال، حسب ما ذكرت دنيا في التّغريدة.

وصرّحت دنيا لوسائل إعلامية مغربية عن قرب إصدارها ألبوم مصغّر، يضم أغاني مغربية من كلمات محمد الرفاعي، وألحان محمد الإدريسي، ومن ضمنهم أغنية تهديها لملك المغرب محمد السادس التي سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج أنور المير.

أما إطلاق الألبوم فسيتم نهاية الشّهر الجاري بعد مشاركة دينا في "أراب أيدول"، وستصور الأغاني في العديد من المدن المغربية.

 

 

 

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