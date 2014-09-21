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دومينيك تصوّر "آه منك" في مصر

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دومينيك تصوّر "آه منك" في مصر دومينيك تصوّر "آه منك" في مصر

الأحد 21-09-2014 16:40

انتهت النّجمة اللبنانية دومينيك حوراني مؤخراً، من تصوير كليب أغنيتها "آه منك" في القاهرة مع المخرج ماجد تادرس، إذ يُعتبر هذا الكليب التّعاون الأول بين دومنيك وتادرس. الكليب يحتوي على مفاجآت عدّة منها مشاركة الممثل الوسيم أحمد كرارة، وتوقيع عدسة مدير التّصوير المبدع أحمد حسين.

وقد استغرق التّحضير له ثلاثة أسابيع، أُنجزت خلالها ستة ديكورات، وتم إستخدام تقنيات إضاءة وألوان حديثة ومُبهرة تحت رعاية شركة الإنارة "Led House Egypt".

وساهم في تجهيز الكليب برنامج "دودي شو Dodi Show"، الذي تقدّمه الإعلامية دعاء صلاح على قناة مزيكا. أما إطلالة دومينيك فقد جاءت موقّعة بتصاميم جديدة للمصمم العالمي هاني البحيري.

"آه منك" من كلمات محمد رشاد، وألحان بسام كميل حنّا، وتوزيع كارلوس بو مجاهد، فيما تم تسجيلها بستوديو روجيه أبي عقل، وهي من ضمن النّسخة المصرية لألبوم "دومينيك حوراني 2014"، الذي سيطلق قريباً في مع قنوات مزيكا.

وانتظروا بث الإعلان التّشويقي لكليب "آه منك" الأسبوع المقبل.

هذا وستُحيي دومينيك حفلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع النّجم علي الديك؛ الحفل الأول في "Abu Dhabi Country Club " بأبوظبي وذلك يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر، والثاني في "JW Mariott" بديرة، دبي يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر.

 

 


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