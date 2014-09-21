فريق الكرة يقدم العزاء لفقيدي اللجنة الإعلامية بالأهلي

قدم وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي واجب العزاء لفقيدي النادي الأحمر من اللجنة الإعلامية محمد جابر وعلاء محمود.

علاء محمود ومحمد جابر يعملان في اللجنة الإعلامية بالقلعة الحمراء، وسافرا في رحلة إجازة إلى مرسى مطروح.

تعرض الثنائي الشاب لحادث أليم، ليتوفاه الله اليوم الأحد بعد رحلة لمحمد جابر داخل القلعة الحمراء بدأت عام 2006 وعلاء محمود الذي عمل في الأهلي سنة 2008.

وقال وائل جمعة لـFilGoal.com: "هناك حالة من الصدمة والحزن داخل فريق الكرة، وأتقدم باسم الفريق بواجب العزاء".

وتابع "الثنائي شخصية رائعة، له رؤية مستقبلية، وكفاءة كبيرة في مجال عمله.. ندعو له بالرحمة ولأهلة بالصبر والسلوان".