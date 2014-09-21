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بالفيديو - الإسماعيلي يفشل مجددا في الفوز ويتعادل مع المقاصة

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بالفيديو - الإسماعيلي يفشل مجددا في الفوز ويتعادل مع المقاصة بالفيديو - الإسماعيلي يفشل مجددا في الفوز ويتعادل مع المقاصة

فشل الإسماعيلي في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في الدوري المصري، ليتعادل مع ضيفه للمقاصة 2-2.

وكان الإسماعيلي قد تعادل في الجولة الأولى مع جاره المصري البورسعيدي 2-2، بعدما كان متقدما بهدفين في الشوط الأول.

وتكررت النتيجة يوم الأحد، حيث تعادل فريق البرازيلي هيرون ريكاردو مع ضيوفهم.

تقدم المقاصة أولا عن طريق أيمن عبد العزيز في الدقيقة 20، وتعادل جون أنطوي للدراويش في الدقيقة 53.

ثم استعاد المقاصة تقدمه في الدقيقة 60 عن طريق أحمد كابوريا.

وأنقد محمود عبد العزيز الإسماعيلي من الخسارة بهدف التعادل في الدقيقة 81.

وفي مباراة أخرى، حقق الرجاء فوزه الأول في المسابقة على الجونة 1-0 على استاد المكس.

شاهد الأهداف بالضغط على هذا الرابط..

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فيديو اليوم السابع

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