التشكيل - إينو وفتح الله وعرفة السيد يقودون الجيش أمام الزمالك

يقود المعتز بالله إينو خط وسط طلائع الجيش في مواجهة الزمالك خلال الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويلعب عبد العزيز توفيق الذي كان مرشحا للانضمام إلى الزمالك بجوار إينو في وسط الملعب.

التشكيل به عدد من اللاعبين كانوا يرتدون القميص الأبيض، أبرزهم المدافع الدولي محمود فتح الله وكذلك عرفة السيد.

فتح الله رحل عن الزمالك بعد عدد من الازمات بشأن مستحقاته المتأخرة، وبعد رحلة طويلة مع القلعة البيضاء منذ انتقل إلى غزل المحلة.

وكان فتح الله قد صرح بعد الرحيل عن الزمالك "سنثبت أننا لم ننته كلاعبين.. لازال أمامنا الكثير لنقدمه في الملاعب".

وفيما يلي التشكيل كاملا:

المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمود فتح الله - معاذ الحناوي- شديد قناوي - أسامة رجب

محمد حفني - عبد العزيز توفيق - المعتز بالله إينو - سعيد كمال

الهجوم: عرفة السيد - أدجيبان بامبوي