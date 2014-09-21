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الخميس.. مؤسسة ماعت تنظم عرضًا مسرحيًا بعنوان «حاول تتحاور»

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الخميس.. مؤسسة ماعت تنظم عرضًا مسرحيًا بعنوان «حاول تتحاور» الخميس.. مؤسسة ماعت تنظم عرضًا مسرحيًا بعنوان «حاول تتحاور»

مؤسسة ماعت

تنظم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة آنا ليند الأورومتوسط، العرض المسرحي “حاول تتحاور” يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2014 الساعة السابعة والنصف مساءا، على مسرح الهوسابير الكائن في شارع الجلاء, وسط البلد, أمام محطة مترو أحمد عرابي.

“حاول تتحاور”،هي عمل مسرحي يسعي إلى ترسيخ ثقافة الحوار في المجتمع المصري، وتوظيف الفن بكل ما يحمله من دور تنويري وتنموي في خدمة واحدة من أهم القضايا التي يعيشها المجتمع المصري في الوقت الراهن.

وسيستضيف العرض مجموعة من الفنانين لتكريمهم على جهودهم في إثراء المسرح على مدار السنوات السابقة.

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