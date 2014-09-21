الإتصالات تتبنى مشروع واصل عقب فوزه بمسابقة صنع فى مصر

حصد مشروع (واصل) لخريجين هندسة منوف بجامعة المنوفية على العديد من الجوائز وشهادات التقدير ضمن فعاليات يوم الهندسة المصرية، حيث حصل المشروع على المركز الأول فى مسابقة “صنع فى مصر” بالإضافة إلى درع المركز الأول من منظمة IEEE وجائزة التميز من هيئة ITIDA التابعة لوزارة الاتصالات إلى جانب حصول المشروع على شهادة تقدير لاختياره واحدا من أفضل 10 مشروعات فى الوطن العربى قابلة للتحويل إلى شركات ناشئة من قبل معهد MIT الأمريكية.

وأضاف الدكتور عاطف أبو العزم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل رئيس الجامعة، أن المشروع يضم 14 طالبًا من طلاب كلية الهندسة الالكترونية بمنوف من أقسام الاتصالات، والتحكم والطاقة تعتمد فكرته على نقل تكنولوجيا المعلومات وحل مشاكل شبكات الانترنت والمحول باستخدام تكنولوجيا WIMAX من المناطق المتمتعة بالتغطية الجيدة إلى مناطق أقل جودة.

وأشار إلى أن المشروع قد تم تجربته عمليا لأكثر من 6 شهور لربط المبنى الإدارى بالجامعة بمبنى الهندسة الالكترونية بمنوف ونقل سرعة الانترنت من مبنى الجامعة إلى الكلية بمعدل 60 ميجا ويعتمد المشروع على إطلاق بالون ملئ بغاز الهيليوم يعمل بالطاقة الشمسية يتم التحكم فيه عن طريق الانترنت والريموت كنترول وسوف يخضع لصيانة دورية كل 6 شهور لظبط نسبة الغاز.

وأضاف المشرف على المشروع أن مركز الإبداع بوزارة الاتصالات سيقوم باحتضان المشروع لمدة عام لتوفير المكان المناسب لتنفيذه ومتابعة تنفيذه عمليا بنفس فريق البحث مشيرا إلى أن المشروع ستستفيد منه شركات البترول بالمناطق الصحراوية والمدن الجديدة والتجمعات السياحية البعيدة عن نقطة الشبكات.

وقام الدكتور عاطف أبو العزم بتكريم الفريق المشارك بالبحث وهم: على أحمد سعد، ناريمان سعيد، محمد أسامه، محمود عباس، محمود أحمد، ديفيد إيهاب، محمد محسن، عمرو محمد، محمد مرزوع، عبد القادر محمد، محمد مختار، أحمد الشيخ، محمود سالم، أحمد عبد العزيز.