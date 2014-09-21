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«نيويورك تايمز»: ظهور منظمة أخطر من «داعش» في سوريا

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«نيويورك تايمز»: ظهور منظمة أخطر من «داعش» في سوريا «نيويورك تايمز»: ظهور منظمة أخطر من «داعش» في سوريا

داعش

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن منظمة “خوراسان” المتطرفة الناشطة في سورية تشكل للولايات المتحدة خطرا أكبر مما يشكله تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وكتبت الصحيفة على موقعها السبت، نقلا عن مصادرها الخاصة في أجهزة الأمن والمخابرات الأمريكية، بحسب ما نقل موقع قناة روسيا اليوم، أن “خوراسان” تشكلت في سورية منذ حوالي سنة وتضم في صفوفها مسلحين من “القاعدة” قدموا من دول الشرق الأوسط وجنوب – شرق آسيا وافريقيا الشمالية.

وقالت إن “هذه المنظمة تخطط أكثر من غيرها للقيام بعمليات إرهابية ضد الولايات المتحدة والمؤسسات الأمريكية في الخارج، ويهتم مسلحو هذه المنظمة خصوصا بامكانية استخدام متفجرات من الصعب كشفها”.

وتعلم المخابرات الأمريكية بأن قائد تنظيم “خوراسان” هو محسن الفضلي، أحد أعضاء الدائرة المقربة من زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وكان على علم بتجهيز هجمات 11 سبتمبر 2011.

يذكر أن مدير الأمن القومي الأمريكي جيمس كليبر كان قد أعلن الخميس الماضي أن “خوراسان” تحاول تجنيد متطرفين جدد من الدول الغربية في صفوفها لتنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا والولايات المتحدة.

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